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Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Новини » Політика     30.10.2019 - 21:09
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель
Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (twitter.com/MelnykAndrij)

Це вже шоста телефонна розмова між українським президентом і німецьким канцлером

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу ввечері провели телефонну розмову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

За його словами, це вже шоста телефонна розмова між українським президентом і німецьким канцлером.

"Тільки що відбувся вже шостий телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським і канцлером Ангелою Меркель: більш інтенсивного політичного діалогу, ніж з Німеччиною немає з жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших німецьких друзів!", - написав Мельник.

При цьому посол не уточнив про що говорили лідери.

Зеленський провів телефонну розмову з МеркельНагадаємо, останній телефонний розмова між Володимиром Зеленським і Ангелою Меркель відбувся 9 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною та Росією стане відома після саміту в нормандському форматі.

Крім того, 19 жовтня Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, в ході якого обговорили підготовку до зустрічі в нормандському форматі.

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