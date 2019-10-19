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Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Новости » Политика    19.10.2019 - 20:18
Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки"
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Стороны также обсудили вопрос транзита газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в субботу, 19 октября, обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщают российские СМИ.

Так, лидеры Германии и РФ провели телефонный разговор, о чем заявил в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко надеется, что нормандская встреча состоится в ноябре. По словам министра, президент Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате будет известна на следующей неделе.

Кроме того, глава государства заявил, что если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей.

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Новости Украины Ангела Меркельнормандский форматВладимир Путин
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