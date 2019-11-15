Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил дату проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, лидеры государств согласовали дату проведения саммита в нормандском формате. Так, проведение нормандской встречи запланировано на 9 декабря. Другие подробности беседы президентов пока не известны.

"Президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", - заявили в ОП.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук заявила, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в декабре этого года. Она отмечала, что к встрече готовы лидеры всех государств-участников, кроме Российской Федерации.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в Москве видят возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года, поскольку Кремль наблюдает определенные сдвиги в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.