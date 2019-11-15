Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та обговорив дату проведення зустрічі у нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

Як повідомляється, лідери держав узгодили дату проведення саміту в нормандському форматі. Так, проведення нормандської зустрічі заплановано 9-го грудня. Інші подробиці розмови президентів поки не відомі.

"Президент України Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбудеться 9 грудня", - заявили в ОП.

Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів в парламенті Ірина Верещук заявляла, що зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в грудні цього року. Вона наголошувала, що до зустрічі готові лідери всіх держав-учасниць, крім Російської Федерації.

Крім того, помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомляв, що у Москві бачать можливість проведення саміту в нормандському форматі до кінця 2019 року, оскільки Кремль спостерігає певні зрушення у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.