Зеленский провел разговор с новым президентом ОАЭ и призвал его помочь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заид аль-Нахайяном, и поздравил его с избранием на должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время его видеобращения.
Зеленский также пригласил нового президента ОАЭ принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Кроме того, главы государств обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности, которую спровоцировала Россия вторжением в Украину.
Отметим, что в Twitter Зеленский сообщил, что они также обсудили возможности обеспечения Украины горючим.
Напомним, в пятницу, 13 мая, умер президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян, которому было 73 года.
На следующий день Верховный федеральный совет ОАЭ избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид аль-Нахайяна. Решение было принято единогласно.
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