UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел разговор с новым президентом ОАЭ и призвал его помочь Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заид аль-Нахайяном, и поздравил его с избранием на должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время его видеобращения.

Зеленский также пригласил нового президента ОАЭ принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Кроме того, главы государств обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности, которую спровоцировала Россия вторжением в Украину.

Отметим, что в Twitter Зеленский сообщил, что они также обсудили возможности обеспечения Украины горючим.

Напомним, в пятницу, 13 мая, умер президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян, которому было 73 года.

На следующий день Верховный федеральный совет ОАЭ избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид аль-Нахайяна. Решение было принято единогласно.

Срочные и важные сообщения о ситуации в Украине и мире читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОбъединенные Арабские Эмираты