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Зеленський провів розмову з новим президентом ОАЕ і закликав його допомогти Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Заїд аль-Нахайяном, і привітав його з обранням на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його відеозвернення.

Зеленський також запросив нового президента ОАЕ взяти участь у післявоєнному відновленні України. Крім того, глави держав обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія вторгненням в Україну.

Зазначимо, що в Twitter Зеленський повідомив, що вони також обговорили можливості забезпечення України пальним.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 травня, помер президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заїд аль-Нахайян, якому було 73 роки.

На наступний день Верховна Федеральна рада ОАЕ обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Заїд аль-Нахайяна. Рішення було прийнято одноголосно.

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Володимир ЗеленськийОб'єднані Арабські Емірати