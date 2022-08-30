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Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном: о чем говорили

Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

В ночь на вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности.

Кроме того, сегодня во второй половине дня Зеленский может провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - в зависимости от того, когда миссия отправится на Запорожскую АЭС.

Напомним, сегодня миссия МАГАТЭ прибыла в Киев.

По информации издания The New York Times, все члены команды - представители нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в делегации.

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон