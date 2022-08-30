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Зеленський провів непротокольну розмову з Макроном: про що говорили

Фото: президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

У ніч на вівторок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів непротокольну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров.

В ході бесіди лідери двох країн обговорили місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), її хронологію, логістику і особливо питання безпеки.

Крім того, сьогодні в другій половині дня Зеленський може провести зустріч з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі - залежно від того, коли місія відправиться на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, сьогодні місія МАГАТЕ прибула до Києва.

За інформацією видання The New York Times, всі члени команди - представники нейтральних країн. Ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в делегації.

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон