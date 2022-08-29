Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится 4 дня, - WSJ

МАГАТЭ начнет свой визит на Запорожскую АЭС уже в ближайшую среду, 31 августа. Миссия ядерных экспертов продлится 4 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

"Проверка начнется в среду и продлится до субботы", - пишет издание, ссылаясь на внутренний документ украинского правительства.

Напомним, сегодня стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.

Как сообщалось, состав миссии МАГАТЭ для визита на украинскую АЭС уже сформирован.

По словам министра иностранных дел Украины, МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.