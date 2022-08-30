Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев в преддверии запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были замечены репортерами CNN в своем отеле в столице Украины во вторник, 30 августа.

Визит миссии проходит на фоне возобновления обстрелов объекта и растущих опасений по поводу возможной ядерной аварии. Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отметим, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.

По информации издания The New York Times, все члены команды - представители нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в делегации.

Раньше в ООН призвали Путина прекратить войну против Украины и демилитаризовать Запорожскую АЭС.

По данным украинской разведки, Россия не оставляет планов переподключить Запорожскую АЭС к своей сети, чтобы обеспечить электроэнергией Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.