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Зеленский просит не втягивать Украину в выборы в США

Новости » Политика     01.06.2020 - 13:18
Зеленский просит не втягивать Украину в выборы в США
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Украина "наслаждается" двухпартийной поддержкой в США

Президент Украины Владимир Зеленский просит не втягивать Украину в выборы американского президента, которые пройдут этой осенью. По его словам, Киев "наслаждается" двухпартийной поддержкой в США.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

Сообщается, что Зеленский против того, чтобы страну снова втягивали в политические игры в США. Он также не хочет, чтобы политический альянс Киева и Вашингтона был подорван.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину?... Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в ​​США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента", - заявил он.

По его словам, Украина не намерена влиять на выборы в любой другой стране, как и на внутри- или внешнеполитическую ситуацию.

Также уточняется, что комментарии Зеленского были получены в связи со скандальной публикацией разговоров бывшего руководства Украины и США о генеральном прокуроре и финансовой помощи.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения. И было ли это соглашение достигнуто или не достигнуто, или существовало ли это соглашение вообще… Меня интересует только то, как можно было подслушать Офис президента Украины", - добавил Зеленский.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкивыборы
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