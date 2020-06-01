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Зеленський просить не втягувати Україну у вибори в США

Новини » Політика     01.06.2020 - 13:18
Зеленський просить не втягувати Україну у вибори в США
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Україна "насолоджується" двопартійною підтримкою в США

Президент України Володимир Зеленський просить не втягувати Україну у вибори американського президента, які відбудуться цієї осені. За його словами, Київ "насолоджується" двопартійною підтримкою в США.

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

Повідомляється, що Зеленський проти того, щоб країну знову втягували в політичні ігри в США. Він також не хоче, щоб політичний альянс Києва і Вашингтона було підірвано.

"Навіщо треба знову втягувати до цього Україну? ... Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою в США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента", - заявив він.

За його словами, Україна не має наміру впливати на вибори в будь-якій країні, як і на внутрішньо- або зовнішньополітичну ситуацію.

Також уточнюється, що коментарі Зеленського були отримані в зв'язку зі скандальною публікацією розмов колишнього керівництва України і США про генерального прокурора і фінансову допомогу.

"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди. І чи була ця угода досягнута або не досягнута, або чи існувала ця угода взагалі ... Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати Офіс президента України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, попередні вибори президента США супроводжувалися скандалом з нібито втручанням України за допомогою публікації "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, щоб скомпрометувати голову передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Як писало The New York Times, Трамп намагався знайти докази втручання України і вважав, що Київ мав відношення до злому пошти його опонента Хілларі Клінтон.


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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америкивыборы
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