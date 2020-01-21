Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Запрет действовал с начала года после отказа России поставлять нефть в Беларусь

Запрет на экспорт нефтепродуктов с территории Беларуси в другие страны отменен. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает издание БЕЛТА.

При этом Рыбаков назвал запрет на экспорт нефтепродуктов "приостановкой".

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал он.

По мнению Рыбакова, наиболее желательными рынками являются рынки ближайших стран.

"Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться", - сказал он.

Напомним, в начале января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок российской нефти в страну. При этом в "Белнефтехим" отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав в качестве причины прекращение поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Как сообщало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины. По его словам, еще 30-40% будет закупаться на территории России, а около 30% - через страны Балтии.