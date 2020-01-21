ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Новости » Экономика     21.01.2020 - 15:27
Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Запрет действовал с начала года после отказа России поставлять нефть в Беларусь

Запрет на экспорт нефтепродуктов с территории Беларуси в другие страны отменен. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает издание БЕЛТА.

При этом Рыбаков назвал запрет на экспорт нефтепродуктов "приостановкой".

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал он.

По мнению Рыбакова, наиболее желательными рынками являются рынки ближайших стран.

"Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться", - сказал он.

Напомним, в начале января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок российской нефти в страну. При этом в "Белнефтехим" отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав в качестве причины прекращение поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Как сообщало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины. По его словам, еще 30-40% будет закупаться на территории России, а около 30% - через страны Балтии.

Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти из Украины Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана
Новости Украины Беларусьэкспортнефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь