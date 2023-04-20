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Зеленський просить Столтенберга вплинути на партнерів для активізації військової допомоги

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Четвер 20 квітня 2023 14:57
Зеленський просить Столтенберга вплинути на партнерів для активізації військової допомоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга допомогти подолати нерішучість партнерів щодо активізації необхідної військової допомоги нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО.

Під час переговорів сторони порушили низку важливих питань, серед яких була оборона нашої країни й нерішучість деяких партнерів щодо військової допомоги.

"Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні деякої зброї, а саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування відповідних рішень - це час який втрачається для миру і це життя наших воїнів", - відзначив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув сьогодні з неанонсованим візитом до Києва.

Під час брифінгу з президентом, генсек Альянсу запевнив у тому, що НАТО продовжить зміцнювати Збройні сили України, а також підтримуватиме українців в їх боротьбі і відбудові.

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