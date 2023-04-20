Зеленський просить Столтенберга вплинути на партнерів для активізації військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга допомогти подолати нерішучість партнерів щодо активізації необхідної військової допомоги нашій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО.
Під час переговорів сторони порушили низку важливих питань, серед яких була оборона нашої країни й нерішучість деяких партнерів щодо військової допомоги.
"Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні деякої зброї, а саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування відповідних рішень - це час який втрачається для миру і це життя наших воїнів", - відзначив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув сьогодні з неанонсованим візитом до Києва.
Під час брифінгу з президентом, генсек Альянсу запевнив у тому, що НАТО продовжить зміцнювати Збройні сили України, а також підтримуватиме українців в їх боротьбі і відбудові.
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