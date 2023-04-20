Зеленский просит Столтенберга повлиять на партнеров для активизации военной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга помочь преодолеть нерешительность партнеров по активизации необходимой военной помощи нашей стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО.
В ходе переговоров стороны подняли ряд важных вопросов, среди которых была оборона нашей страны и нерешительность некоторых партнеров по военной помощи.
"Я обратился к господину генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в снабжении некоторого оружия, а именно дальнобойной, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение соответствующих решений - это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов", - отметил президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл сегодня с неанонсированным визитом в Киев.
Во время брифинга с президентом, генсек Альянса заверил в том, что НАТО продолжит укреплять Вооруженные силы Украины, а также будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.
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