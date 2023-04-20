ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский просит Столтенберга повлиять на партнеров для активизации военной помощи

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 14:57
Зеленский просит Столтенберга повлиять на партнеров для активизации военной помощи Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга помочь преодолеть нерешительность партнеров по активизации необходимой военной помощи нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО.

В ходе переговоров стороны подняли ряд важных вопросов, среди которых была оборона нашей страны и нерешительность некоторых партнеров по военной помощи.

"Я обратился к господину генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в снабжении некоторого оружия, а именно дальнобойной, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение соответствующих решений - это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл сегодня с неанонсированным визитом в Киев.

Во время брифинга с президентом, генсек Альянса заверил в том, что НАТО продолжит укреплять Вооруженные силы Украины, а также будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Война в Украине
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны