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Аваков остается в Кабмине под ответственность Зеленского, - нардеп

Новости » Политика    29.08.2019 - 18:31
Аваков остается в Кабмине под ответственность Зеленского, - нардеп
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков будет временным министром внутренних дел

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности под ответственность президента Владимира Зеленского, но в качестве переходного министра. Об этом в кулуарах Рады он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, партия просто не смогла найти сильных кандидатов за короткое время.

"Это переходный период. Смотрите У нас есть два министра. У нас есть бюджет и там нужен переходный период. Оксана Маркарова у нас остается. Есть национальная безопасность. Там у нас два министерства это Минобороны и МВД. С Министерством обороны у нас достигнута договоренность, что министр Степан Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка. Он будет помогать ему, мы еще определяем как. Арсен Борисович будет тоже в качестве переходного министра", - заявил Арахамия.

Он также отметил, что Аваков остается на должности под персональную ответственность президента.

"Мои прогнозы - это уже не прогнозы, а факт, что Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента. Арсен Борисович Аваков будет в качестве переходного министра", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" назвали условия поддержки кандидатуры Авакова на должности главы МВД. В частности, Аваков должен был заменить всех своих заместителей. В то же время, часть депутатов выступили за увольнения Авакова.

Новоизбранный спикер Дмитрий Разумков сказал, что решение об увольнении Авакова должен принимать новый премьер-министр.

Также напомним, что 28 августа под Верховной Радой собрались несколько сотен людей с плакатами. Они требовали отставки Авакова.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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