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Зеленський просить Раду змінити процедуру передачі та розгляду справ Верховним судом

Новини » Політика    29.08.2019 - 16:41
Зеленський просить Раду змінити процедуру передачі та розгляду справ Верховним судом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зміни будуть стосуватися передачі справ Великої палати Верховного суду

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект про внесення змін у процедурі роботи Верховного суду. Відповідний проект оприлюднений на сайті парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до законопроекту, пропонується внести зміни в деякі законодавчі акти щодо передачі справ на розгляд Великої палати Верховного суду і строків повернення адміністративних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запропонував парламенту змінити закон про антикорупційне суді. Зміни будуть стосуватися початку роботи суду.

Також повідомлялося, що сьогодні в Раду вже було внесено 20 законодавчих ініціатив. В цілому, було затверджено порядок денний, яка включає в себе 27 питань.

Під час першого засідання Верховної ради було прийнято рішення про призначення спікером парламенту Дмитра Разумкова. Першим віце-спікером став Руслан Стефанчук, віце-спікером обрали Олену Кондратюк.

Також свої повноваження склав Володимир Гройсман і Кабмін. При цьому, уряд буде виконувати обов'язки поки не буде призначений новий Кабмін.

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