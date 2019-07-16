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У Зеленского планируют на четверг созвать внеочередную сессию Рады

Новости » Политика    16.07.2019 - 10:46
У Зеленского планируют на четверг созвать внеочередную сессию Рады
Фото: Руслан Рябошапка (minjust.gov.ua)

У Зеленского будут требовать от Рады принять законодательство относительно антикоррупционного суда

У президента Владимира Зеленского планируют уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента и будут требовать принять законодательство относительно Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявил советник президента Руслан Рябошапка, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечает Рябошапка, сессию будут созывать для принятия "еще несколько инициатив".

"Сейчас мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст эффективно работать Высшему антикоррупционном суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять парламентом еще этого созыва", - говорится в сообщении.

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