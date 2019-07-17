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Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради

Новини » Політика    17.07.2019 - 12:03
Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський написав відповідний лист Парубію

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Ради в четвер, 18 липня, для прийняття закону про антикорупційний суд. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, Зеленський просить Парубія скликати засідання Ради для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів. Зокрема, законодавство для роботи антикорупційного суду. 

"Я вже вчора анонсував, що президент звернеться до парламенту для того, що скликати позачергове засідання. Законом "Про регламент ВРУ" передбачається, що не пізніше ніж у 7-денний строк народні депутати повинні зібратись на позачергове засідання на вимогу президента України. Народні депутати отримують гроші від платників податків. Відповідно, вони повинні ці гроші відпрацьовувати. Наразі достатньо комунікації, щоб дізнатись, що це засідання відбудеться. Достатньо часу, щоб завтра зібратись на це засідання", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, вчора Рябошапка говорив, що у Зеленського планують на четвер скликати позачергову сесію Ради.

Відзначимо, 13 липня спікер Верховної Ради заявив про закриття десятої сесії парламенту. Він тоді заявив, що з 15 по 19 липня народні депутати будуть працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

РБК-Україна писало, що Рада неодноразово відмовлялася приймати законопроекти, які подавав Зеленський. Зокрема, про публічні закупівлі або законопроект про імпічмент.

Зазначимо, президент раніше вніс в Раду законопроект про нову люстрацію. Згідно з ним під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали високі посади.

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