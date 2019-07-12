Появился текст законопроекта Зеленского о новой люстрации

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по люстрации

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского о новой люстрации. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, законопроект №10444 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очищению власти" был внесен в ВР 11 июля.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очищению власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очищения власти.

Так, под люстрацию подпадают лица, которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию:

президента Украины, председателя Верховной рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя ВР, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины;

министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров Украины;

главы Национального банка Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества, главы Государственного комитета телевидения и радиовещания, их первого заместителя, заместителя;

генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере гражданской защиты, их первого заместителя, заместителя;

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первого заместителя, заместителя;

главы Администрации президента Украины, руководителя Государственного управления делами, руководителя Секретариата Кабмина, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя;

члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), члена Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, главы Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины;

руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано ГК "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Напомним, ранее Зеленский в своем видео-обращении предложил усилить люстрацию. Глава государства рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной рады, генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины сейчас рассматривает конституционность закона об очищении власти (закона о люстрации), принятого в 2014 году. Законом вводится автоматический запрет на занятие определенных должностей в течение 10 лет для лиц, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 в течение более чем одного года занимали определенные государственные должности.