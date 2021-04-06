ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський просить Канаду допомогти з отриманням Плану дій щодо членства в НАТО

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 18:26
Зеленський просить Канаду допомогти з отриманням Плану дій щодо членства в НАТО Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський просить Канаду допомогти з отриманням Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. На його думку, Оттава може взяти на себе лідерську роль в цьому процесі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення про ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", - зауважив Зеленський.

Він також запросив Джастіна і Софі Трюдо на саміт інавгурації Кримської платформи в Києві 23 серпня і на святкування 30-річчя незалежності України.

Зазначимо, сьогодні Зеленський вже говорив про необхідність ПДЧ для України і зазначав, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху до вступу України до НАТО. Одним з елементів цього рішення буде національна система переходу на євроатлантичні стандарти.

До цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Російська Федерація не захопила б Крим, якби Україна вступила до альянсу до 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО Канада
NEWS
Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer
Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік