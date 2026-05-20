Зеленський хоче участі Європи в переговорах з РФ: названо три головні країни

12:38 20.05.2026 Ср
2 хв
Президент прагне донести до РФ думку, що переговори потрібні їй самій
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна прагне відновити європейський дипломатичний формат Е3 за участю Британії, Франції та Німеччини для проведення мирних переговорів.

За даними дипломатичних джерел, українська сторона більше не вважає США ефективним посередником у переговорах. Через це український президент Володимир Зеленський "вбачає потенціал" у відновленні формату Е3.

З відповідною пропозицією глава держави вже звернувся до французького колеги Еммануеля Макрона під час телефонної розмови минулого тижня, заявивши про бажання наповнити цей формат "додатковим змістом".

Джерело в E3 підтвердило ведення переговорів, проте конкретних домовленостей щодо прямих контактів із РФ наразі немає.

За словами джерел, українська влада прагне, щоб європейські переговорники донесли до Кремля думку, що мирні переговори відповідають інтересам самої Росії. Зокрема через те, що "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон".

Очікується, що перешкоджання подорожам громадян РФ та подальше зниження довіри до російського диктатора всередині країни може стати дієвим способом змусити Путіна добровільно сісти за стіл переговорів.

Що відомо про формат E3

Формат E3 - це неформальний механізм дипломатичної співпраці між Францією, Німеччиною та Британією.

Він був створений у 2003 році для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Тоді європейська трійка виступала головним посередником між Тегераном, США та Радою Безпеки ООН.

Наразі цей формат використовується ширше, зокрема для координації спільних позицій щодо санкцій, безпеки та ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що впевнений у тому, що мирний процес між Україною та країною-агресоркою врешті-решт призведе до завершення війни.

Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що поки немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію, попри заяви російського диктатора.

