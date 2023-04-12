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Зеленський пропонує Раді розірвати угоду з Білоруссю про захист держтаємниць

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Київ, Середа 12 квітня 2023 12:52
Зеленський пропонує Раді розірвати угоду з Білоруссю про захист держтаємниць Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Верховній раді пропонують розірвати угоду між Україною та Білоруссю про захист державних секретів. Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №0197.

Проект закону про припинення дії угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів зареєструвати у парламенті у середу, 12 квітня. Текст документа ще не з'явився на сайті ВРУ.

Варто зазначити, що угоду про захист держтаємниць між Україною та Білоруссю підписали у Києві 19 лютого 2004 року. Верховна рада ратифікувала документ у жовтні 2005 року.

Угода закріплює, що в інтересах обох країн забезпечується захист державних секретів, які передаються та одержуються в процесі двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, нещодавно Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів.

Також Рада розірвала угоди з Росією, Білоруссю та СНД, які стосувались сфери державного кордону.

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