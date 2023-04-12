ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский предлагает Раде расторгнуть соглашение с Беларусью о защите гостайн

Новина українською →
Киев, Среда 12 апреля 2023 12:52
Зеленский предлагает Раде расторгнуть соглашение с Беларусью о защите гостайн Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Верховной раде предлагают разорвать соглашение между Украиной и Беларусью о защите государственных секретов. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №0197.

Проект закона о прекращении соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов зарегистрировать в парламенте в среду, 12 апреля. Текст документа еще не появился на сайте ВРУ.

Следует отметить, что соглашение о защите гостайн между Украиной и Беларусью подписали в Киеве 19 февраля 2004 года. Верховная рада ратифицировала документ в октябре 2005 года.

Соглашение закрепляет, что в интересах обеих стран обеспечивается защита государственных секретов, передаваемых и получаемых в процессе двустороннего сотрудничества.

Напомним, недавно Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.

Также Рада расторгла соглашения с Россией, Белорусью и СНГ, которые касались сферы государственной границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Владимир Зеленский Беларусь
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно