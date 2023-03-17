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Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 19:00
Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 березня, Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський указом №157/2023 припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про порядок здійснення гарантійного та авторського нагляду за експлуатацією стратегічних ракетних комплексів стратегічних сил, розташованих на їхніх територіях, вчиненої 3 вересня 1993 року в Ялті.

"Міністерству закордонних справ України повідомити в установленому порядку російській стороні про припинення дії зазначеної угоди", - йдеться у повідомленні.

Також президент Зеленський указом №158/2023 вийшов з угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав - учасниць СНД, учиненої 24 грудня 1993 року в Ашгабаті.

МЗС України має повідомити депозитарій учасниць СНД про вихід України з названої угоди.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продав до Ради проект закону про вихід з Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії.

У вівторок, 28 лютого, Україна припинила дію деяких угод з РФ, Білоруссю та СНД, які стосувались сфери державного кордону.

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