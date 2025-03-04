Зеленський пропонує перемир’я в небі і на морі: ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну", - написав Зеленський.

Зеленський окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі - заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо Росія зробить те ж саме. За його словами, Україна сподівається швидко пройти всі наступні етапи та домовитися зі США про сильну остаточну угоду.

Зеленський також висловив подяку США за підтримку, згадавши передачу Україні "Джавелінів" за президентства Трампа.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - заявив президент.

Сварка Зеленського та Трампа

28 лютого відбувся візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки (США). Під час конференції між українським лідером, головою Білого дому Дональдом Трампом й віцепрезидентом Ді Венсом виникла суперечка.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього державний секретар Марко Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів.

Окрім цього

Україна і США погодили угоду про корисні копалини. У її рамках планувалося створити інвестиційний фонд, до якого надходитимуть доходи України від продажу своїх ресурсів.

Угоду мали підписати в п'ятницю, 28 лютого, у Білому домі під час візиту президента України Володимира Зеленського, однак через їх сварку цього не сталось.

Пізніше Трамп заявив, що не вважає, що угода з Україною про корисні копалини "мертва". Така угода все ще вигідна для Вашингтона.