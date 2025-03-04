Зеленский предлагает перемирие в небе и на море: мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - написал Зеленский.

Зеленский очертил первые возможные шаги к урегулированию конфликта: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - запрет ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру, а также прекращение боевых действий на море, если Россия сделает то же самое. По его словам, Украина надеется быстро пройти все последующие этапы и договориться с США о сильном окончательном соглашении.

Зеленский также выразил благодарность США за поддержку, вспомнив передачу Украине "Джавелинов" при президентстве Трампа.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - заявил президент.

Ссора Зеленского и Трампа

28 февраля состоялся визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки (США). Во время конференции между украинским лидером, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возникла перепалка.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме этого государственный секретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.

Кроме этого Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых. В его рамках планировалось создать инвестиционный фонд, в который будут поступать доходы Украины от продажи своих ресурсов.

Соглашение должны были подписать в пятницу, 28 февраля, в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского, однако из-за их ссоры этого не произошло.

Позже Трамп заявил, что не считает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых "мертво". Такое соглашение все еще выгодно для Вашингтона.

Стоит также напомнить, что французский президент Эмануэль Макрон также готовит план по достижению мира в Украине. В частности, предлагает перемирие для Украины на один месяц.