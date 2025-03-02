"Він кидає виклик". Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів

Метою США є посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Але український президент Володимир Зеленський нібито не дає шансу дипломатії.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Чи можемо ми посадити їх (Україну та Росію, - ред.) за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, робив Зеленський - він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити по-українськи кожне питання. Потім він протистоїть віцепрезиденту", - сказав Рубіо.

Згідно з коментарем Рубіо, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив на важливості дипломатії, Зеленський втрутився, тим самим нібито кидаючи виклик його заявам.

"Ну, яка дипломатія? Ми всі розуміємо, що (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не буде легким переговірником. Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру цього року або що він повинен стати людиною року Гуманітарної асоціації. Ми сперечаємося про те, що у нього дуже велика країна", - зауважив Рубіо.

Рубіо зазначає, що росіяни перебувають у стані повної військової готовності та швидко розгортають озброєння. За його словами, наразі необхідно з'ясувати, чи є можливість змусити РФ припинити війну.

"І єдиний спосіб зробити це - залучити росіян до переговорів, чого не змогли зробити європейці, не змогла зробити адміністрація колишнього президента США Джо, - ред.) Байдена і навіть не намагалася", - зауважив він.