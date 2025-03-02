"В повітрі, на морі та в енергетиці". Макрон пропонує місячне перемир'я для України

Французький президент Емануель Макрон готує спільний план з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо досягнення миру в Україні. Зокрема, пропонує перемир'я для України на один місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За повідомленням видання, Макрон насамперед намагається окреслити європейські ініціативи у процесі досягнення миру в Україні. Він хоче, щоб Європа не опинилася розчавленою новою угодою між Вашингтоном і Москвою.

"Еммануель Макрон не вірить в угоду про припинення вогню, укладену між американцями та росіянами, переконаний, що Володимир Путін перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації", - пише Le Figaro.

Тому Макрон і Стармер розробили франко-британський план щодо України. Як альтернативу, вони запропонували "перемир’я в повітрі, на морі та на енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць.

За словами президента, такий план має перевагу, оскільки дозволить контролювати виконання перемир'я.

"Треба розуміти, що фронт сьогодні - це еквівалент лінії Париж-Будапешт. У разі загального припинення вогню було б дуже складно перевірити, чи дотримується перемир'я по всій лінії фронту", - підкреслив Макрон.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, сьогодні у пресслужбі президента Володимира Зеленського пояснили, що основою потенційного перемирʼя між Україною та Російською Федерацією обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки.

"Є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", - йдеться в заяві.

Водночас у пресслужбі президента зауважили, що початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.