Зеленский прокомментировал ситуацию с представителем его партии Куницким

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков прокомментировал ситуацию с кандидатом в народные депутаты на выборах в Верховную раду Александром Куницким, который является представителем партии "Слуга народа". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Facebook изданием "Depo.Харків".

В частности, Зеленский сказал, что есть избирательное законодательство, согласно которому человек с двойным гражданством не может баллотироваться в нардепы.

"Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом", - прокомментировал президент.

Отметим, что Александр Куницкий баллотируется на внеочередных парламентских выборах по округу № 169 в Харькове. Его главным оппонентом на этом округе является действующий народный депутат Александр Грановский.

Ситуация в отношении Куницкого обострилась, когда у него обнаружили двойное гражданство - он имеет паспорт гражданина Израиля. Также было установлено, что в 2019 году Куницкий пересекал границу по израильскому паспорту.

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию Александра Куницкого, поскольку установила, что он в течение последних пяти лет выезжал из Украины на 264 дня. А это является нарушением избирательного законодательства и стало основанием снятия кандидата с выборов в Раду.

Куницкий в свою очередь подал апелляцию в Шестой апелляционный административный суд, который отменил решение ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 15 июля заявила, что обратится в Верховный суд по поводу ситуации с Куницким.