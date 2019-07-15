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ЦИК планирует обжаловать в Верховном суде решение по Куницкому

Новости » Выборы 2019    15.07.2019 - 12:00
ЦИК планирует обжаловать в Верховном суде решение по Куницкому
Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

Центральная избирательная комиссия обратится в Верховный суд

Центральная избирательная комиссия обратится в Верховный суд по поводу отмены Комиссией регистрации кандидата на выборах в Раду от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко в комментарии гражданской сети "Опора".

По его словам, Куницкий еще не является кандидатом, поскольку решение суда в законную силу еще не вступило. Радченко заявил, что только после решения Верховного суда ЦИК будет решать, регистрировать ли кандадата.

"ЦИК, скорее всего, обратится с апелляцией в Верховный суд", - сказал он.

 

Коментар заступника голови ЦВК Євгенія Радченка щодо рішення суду з приводу скасування Комісією реєстрації кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 15 липня 2019 р.

Напомним, в воскресенье Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Куницкого. Суд отметил, что решение Центральной избирательной комиссии о снятии Куницкого с выборов по одномандатном избирательном округе №169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Куницкий пересекал границу с иностранным паспортом. Кроме того, Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов.

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