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Зеленський прокоментував ситуацію із представником його партії Куницьким


Президент Зеленський підкреслив, що кандидат не може йти на вибори, якщо він має подвійне громадянство

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харкова прокоментував ситуацію із кандидатом у народні депутати на виборах у Верховну раду Олександром Куницьким, який є представником партії "Слуга народу". Про це передає РБК-Україна із посиланням на відео, оприлюднене у Facebook виданням "Depo.Харків".

Зокрема, Зеленський сказав, що є виборче законодавство, згідно із яким людина із подвійним громадянством не може балотуватися у нардепи.

"Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоби здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав - не може бути депутатом", - прокоментував президент.

Зазначимо, що Олександр Куницький балотується на позачергових парламентських виборах по округу № 169 у Харкові. Його головним опонентом на цьому окрузі є діючий народний депутат Олександр Грановський.

Ситуація щодо Куницького загострилася, коли у нього виявили подвійне громадянство - він має паспорт громадянина Ізраїлю. Також було встановлено, що у 2019 році Куницький перетинав кордон за ізраїльським паспортом.

Також Центральна виборча комісія України скасувала реєстрацію Олександра Куницького, оскільки встановила, що він протягом останніх п'яти років виїжджав з України на 264 дні. А це є порушенням виборчого законодавства і стало підставою зняття кандидата з виборів у Раду.

Куницький у свою чергу подав апеляцію в Шостий апеляційний адміністративний суд, який скасував рішення ЦВК.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня заявила, що звернеться до Верховного суду з приводу ситуації із Куницьким.

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