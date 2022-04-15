Зеленский прокомментировал потопление крейсера "Москва" и угрозы Кремля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью BBC .

"Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками. Меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими Вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну", - сказал глава государства.

Он также отметил, что его не интересует, что происходит в российской армии, которая напала на Украину и блокирует Черное море.

"Если она (армия РФ, - ред.) уменьшится, то это неплохо", - добавил Зеленский.

Президент также прокомментировал угрозы Киеву, которые поступили от Кремля после "инцидентов" в Белгороде. Зеленский подчеркнул, что Украина серьезно относится к угрозам, поскольку они связаны с гибелью украинцев.

"Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации", - сказал Зеленский.