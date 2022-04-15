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Зеленский прокомментировал потопление крейсера "Москва" и угрозы Кремля

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Пятница 15 апреля 2022 05:28
Зеленский прокомментировал потопление крейсера "Москва" и угрозы Кремля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил причастность военных ВСУ к потоплению российского флагманского корабля, крейсера, "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью BBC.

"Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками. Меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими Вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну", - сказал глава государства.

Он также отметил, что его не интересует, что происходит в российской армии, которая напала на Украину и блокирует Черное море.

"Если она (армия РФ, - ред.) уменьшится, то это неплохо", - добавил Зеленский.

Президент также прокомментировал угрозы Киеву, которые поступили от Кремля после "инцидентов" в Белгороде. Зеленский подчеркнул, что Украина серьезно относится к угрозам, поскольку они связаны с гибелью украинцев.

"Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул. Минобороны РФ не подтверждает, что по крейсеру "Москва" был нанесен удар украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

В Кремле говорят, что повреждения корпуса корабля вызвал пожар от детонации боезапаса.

Мы также писали о том, что в российском Белгороде вспыхнул крупный пожар. Местные власти говорят, что возгорание произошло из-за камыша.

Ранее в Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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