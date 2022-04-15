В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар. Власти утверждают, что из-за камыша
В Белгороде (Российская Федерация) произошел крупный пожар по причине воспламенения зарослей камыша. На месте работают пожарные службы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Антона Иванова.
"На улице Индустриальная в районе ж/д депо загорелся камыш", - пишет он в своем Telegram.
Также он заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал "не беспокоиться".
По данным российской МЧС, пожар вспыхнул в районе Савино. Общая площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.
Тем временем в местных пабликах в сети публикуют видео пожара в Белгороде.
Пожар в российском Белгороде ночью 15 апреля (фото: t.me/zhest_belgorod / t.me/readovkanews)
Напомним, ранее в российском Белгороде было повреждено железнодорожное полотно в Щебекинском районе.
Также мы писали о том, что 14 апреля губернатор Белгородской области РФ обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.
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