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В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар. Власти утверждают, что из-за камыша

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Белгород, Россия, Пятница 15 апреля 2022 03:29
В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар. Власти утверждают, что из-за камыша Фото: пожар в российском Белгороде (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Владимир Костырин

В Белгороде (Российская Федерация) произошел крупный пожар по причине воспламенения зарослей камыша. На месте работают пожарные службы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Антона Иванова.

"На улице Индустриальная в районе ж/д депо загорелся камыш", - пишет он в своем Telegram.

Также он заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал "не беспокоиться".

По данным российской МЧС, пожар вспыхнул в районе Савино. Общая площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.

Тем временем в местных пабликах в сети публикуют видео пожара в Белгороде.

Пожар в российском Белгороде ночью 15 апреля (фото: t.me/zhest_belgorod / t.me/readovkanews)

Напомним, ранее в российском Белгороде было повреждено железнодорожное полотно в Щебекинском районе.

Также мы писали о том, что 14 апреля губернатор Белгородской области РФ обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.

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