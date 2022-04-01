В российском Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе. Начата эвакуация

В российском городе Белгород произошел пожар на нефтебазе, которая расположена в районе Крейды. Местные власти заявляют, что на месте происшествия работают экстренные службы. Есть двое пострадавших

Об этом 1 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области в РФ Вячеслава Гладкова в Telegram.

"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - пишет чиновник.

Губернатор пообещал предоставить "немного позже" более подробную информацию о происшествии, а также проинформировать, если ли пострадавшие.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека - работники нефтебазы.

"Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", - говорит Гладков.

Также он заявил об євакуации жителей трех улиц. ⠀

"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", - говорится в публикации чиновника.

В сети тем временем появились фото пожара на нефтебазе в Белгороде.