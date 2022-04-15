Зеленський прокоментував потоплення крейсера "Москва" і погрози Кремля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю BBC .

"Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами. Мене хвилює, що відбувається з нашою армією і з нашими Збройними силами України, тому що вони захищають нашу країну", - сказав глава держави.

Він також зазначив, що його не цікавить, що відбувається в російській армії, яка напала на Україну і блокує Чорне море.

"Якщо вона (армія РФ, - ред.) зменшиться, то це непогано", - додав Зеленський.

Президент також прокоментував погрози Києву, які надійшли від Кремля після "інцидентів" в Бєлгороді. Зеленський підкреслив, що Україна серйозно ставиться до погроз, оскільки вони пов'язані із загибеллю українців.

"Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки Російської Федерації", - сказав Зеленський.