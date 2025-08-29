Зеленський прокоментував можливість дозволу виїзду за кордон чоловікам 23-24 роки

За словами Зеленського, зараз немає жодних масових виїздів людей за кордон. Усі, хто хотів виїхати - вже виїхали.

"Але ми повинні знаходити в державі баланс - не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей, не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість навчатися тут, бути дорослими саме тут і залишитися українцями", - зазначив він.

Президент додав, що є велика надія на повернення більшості мігрантів після війни, проте для цього треба працювати. Оскільки якщо людина виїхала, не закінчивши в рідній країні навіть школу, то ризики, що вона не повернеться - дуже високі.

Що стосується рішень про можливість вільного виїзду для чоловіків віком 23-24 роки, Зеленський відповів, що рішення поки що стосуються тільки тих, кому 18-22 роки.

"Поки що такі рішення прийняті", - додав він.