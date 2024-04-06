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Зеленський про Patriot: щоб повністю закрити Україну - нам потрібно 25 систем по 6-8 батарей

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна має отримати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити своє небо від російських ракетних обстрілів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати  25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи", - сказав Зеленський.

Також за його словами, Україні підійдуть і аналоги Patriot. Попри те, що їх досить мала кількість - вони працюють.

Зеленський зауважив, що результати роботи ППО в Україні вражаючі, і виглядає що систем насправді велика кількість. Однак це не так. 

"Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає, то нам потрібно 25 систем Patriot", - підкреслив він.

ППО Patriot для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що країні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.

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Володимир ЗеленськийППОВійна в Україні