Зеленский о Patriot: чтобы полностью закрыть Украину - нам нужно 25 систем по 6-8 батарей

"Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки , где должны стоять соответствующие системы", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, Украине подойдут и аналоги Patriot. Несмотря на то, что их достаточно мало - они работают.

Зеленский отметил, что результаты работы ПВО в Украине впечатляющие, и выглядит что систем действительно большое количество. Однако это не так.

"Поэтому чтобы закрыть полностью наше государство, даже те регионы, куда не прилетает, нам нужно 25 систем Patriot", - подчеркнул он.

ПВО Patriot для Украины

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стране нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.

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