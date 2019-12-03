Зеленский настаивает на перезагрузке Госбюро расследований

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призывает Раду принять законопроект № 2116

Президент Владимир Зеленский призывает Раду принять законопроект № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом он написал в Telegram-канале.

Зеленский попросил парламентариев поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы ГБР.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тыс долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство бюро", - заявил он.

Напомним, правоохранители проводили обыск у Игоря Щербины, который называл себя сотрудником ГБР по делу получения взятки. Щербина и его сообщник якобы получили 150 тыс. долларов за закрытие в ГБР уголовного производства.

Также в Telegram появился канал, на котором изложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровской горсовете, "ПриватБанка" и НБУ на время визита миссии МВФ.

На скандал отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.