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НАБУ проводило обыски из-за закрытия дела в ГБР

Новости » Политика     03.12.2019 - 08:29
НАБУ проводило обыски из-за закрытия дела в ГБР
Иллюстративное фото (flickr.com/nab_ukr)

Щербина и его сообщник якобы получили 150 тыс. долларов за закрытие уголовного производства

Правоохранители проводили обыск у Игоря Щербины, который называл себя сотрудником Государственного бюро расследований (ГБР), по делу получения взятки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники.

Отметим, Щербина и его сообщник якобы получили 150 тыс. долларов за закрытие в ГБР уголовного производства.

"Да, вчера были обыски у Щербины по делу о получении взятки", - сказал источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Щербина является близким соратником главы ГБР Романа Трубы.

Игорь Щербина - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является близким соратником Трубы.

Напомним, 21 сентября источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку.

Также в Telegram появился канал, на котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ.

После этого Рябошапка заявил, что украинские правоохранители проверяют все скандальные утечки в Telegram.

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