ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский отреагировал на скандал с ГБР

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:38
Зеленский отреагировал на скандал с ГБР
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пока не знает подробностей скандала со сливом записей Трубы

Президент Украины Владимир Зеленский пока не знает подробностей скандала в Госбюро расследований, связанного со сливом записей директора бюро Романа Трубы. Об этом он заявил на брифинге в Луганской области.

По словам Зеленского, он не знает деталей скандала с ГБР.

"Честно скажу, что у меня сегодня более серьезные задачи. Я, правда, не знаю, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам", - сказал Зеленский.

Отметим, накануне в Telegram появился канал, на котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана. Также отметим, что с завтрашнего дня Генпрокуратура лишится функций досудебного следствия.

ГБР проводит 13 расследований, связанных с Порошенко
Новости Украины Владимир ЗеленскийскандалГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь