Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны в Украине
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
"Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.
Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.