Зеленський закликав росіян вийти на протести проти війни в Україні
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.
"Всім у Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив глава держави.
Нагадавши, Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.
Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.