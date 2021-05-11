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Зеленский призвал Раду вернуть тюрьму за недостоверное декларирование

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду как можно быстрее вернуть суровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства. Речь идет об одобрении законопроекта №4651.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он призывает народных депутатов объединиться вокруг поддержки этого документа.

"Запрос общества на очищение органов власти от коррупционеров является приоритетным и должен быть выполнен", - подчеркнул президент.

Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях.

Ранее Венецианская комиссия одобрила законопроект президента о тюрьму за недостоверное декларирование. Согласно заключению, проект соответствует международным обязательствам Украины.

Так, 27 января президент Владимир Зеленский внес в ВР законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ был определен как неотложный.

В конце 2020 года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Это впоследствии заблокировало работу Национального агентства по предотвращению коррупции и вызвало конституционный кризис в стране.

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