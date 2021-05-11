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Зеленський закликав Раду повернути в'язницю за недостовірне декларування

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду якнайшвидше повернути суворе покарання для порушників антикорупційного законодавства. Йдеться про схвалення законопроекту №4651.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він закликає народних депутатів об’єднатися навколо підтримки цього документа.

"Запит суспільства на очищення органів влади від корупціонерів є пріоритетним і мусить бути виконаний", - підкреслив президент.

Нагадаємо, у середині квітня Верховна рада прийняла за основу законопроект про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях.

Раніше Венеційська комісія схвалила законопроект президента про в'язницю за недостовірне декларування. Згідно з висновком, проект відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Так, 27 січня президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект, який пропонує повернути позбавлення волі за недостовірне декларування. Документ було визначено як невідкладний.

У кінці 2020 року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Це згодом заблокувало роботу Національного агентства по запобіганню корупції й викликало конституційну кризу в країні.

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