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Роспуска Рады и досрочных выборов хотят меньше половины украинцев

Новости » Выборы 2019    16.05.2019 - 14:26
Роспуска Рады и досрочных выборов хотят меньше половины украинцев
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Досрочные выборы, смена генпрокурора и правительства - не главные приоритеты

Самым ожидаемым шагом от нового президента Украины Владимира Зеленского является снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Шаги, которые связаны с решением конфликта на Востоке и его последствиями, заняли второе и третье места: "Начать прямые переговоры в четырехугольнике "Украина - РФ - т.н. ДНР - т.н. ЛНР" для прекращения огня и возвращения Донбасса" - 40,9% и "Обеспечить возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц" - 38,4%.

Необходимость "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной рады и проведение досрочных парламентских выборов" среди первых шагов видят 38,1% респондентов.

Треть (33,7%) назвали "Обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы".

Снизить зарплату топ-чиновникам считают актуальным 30,6%. Начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 25,8%.

Инициировать публичную дискуссию с целью немедленного смены генерального прокурора, главы СБУ, премьер-министра и нынешнего состава Кабмина - 25,4%.

Роспуска Рады и досрочных выборов хотят меньше половины украинцев

ratinggroup.ua

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах составляют 1,10- 1,83%.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройти шесть партий.

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