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Зеленский призвал принять восьмой пакет санкций ЕС и ускорить передачу Киеву систем ПВО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России, а также ускорить передачу Киеву современных систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Чтобы защититься от этого (ракетных ударов – ред.), мы должны еще усилить наше сотрудничество – всех в свободном мире. Вместе мы можем преодолеть русский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Надо увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО нашему государству", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявили о вражеских ударах по объектам инфраструктуры.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, вследствие чего она была частично выведена из строя.

Также сегодня оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, в результате которых город временно остался без электричества и водоснабжения.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуХарьков