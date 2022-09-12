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Зеленський закликав прийняти восьмий пакет санкцій ЄС і прискорити передачу Києву систем ППО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти Росії, а також прискорити передачу Києву сучасних систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Щоб захиститися від цього (ракетних ударів – ред.), ми повинні ще посилити нашу співпрацю – всіх у вільному світі. Разом ми можемо подолати Російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції - потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Треба збільшити допомогу Україні, перш за все, прискорити надання систем ППО нашій державі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, вчора ввечері в Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявила про ворожі удари по об'єктах інфраструктури.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5, внаслідок чого вона була частково виведена з ладу.

Також сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, в результаті яких місто тимчасово залишилося без електрики і водопостачання.

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