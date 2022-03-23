Зеленский призвал Японию объединить Азию и заставить Россию остановить вторжение

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к японскому парламенту призвал Токио взять лидерскую роль в объединении Азии, чтобы заставить Россию остановить вторжение. Он также попросил усилить санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
"Я благодарен вашей стране за принципиальную позицию в такой исторический момент, реальную помощь Украине. Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для восстановления мира, кто поддержал санкции против России. Я призываю продолжить это делать, призываю объединять усилия стран Азии, ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы Россия искала мира и остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину", - отметил Зеленский.
Он также призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией и прекратить работу японских компаний на российском рынке.
Напомним, ранее Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера и присоединилась к антироссийским санкциям.
В ответ Москва вышла из мирных переговоров с Токио и отменила безвизовый режим для японцев на Курильских островах.
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